تزايد الطلب يصعد بأسعار الذهب





ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً بفعل الحرب في أوكرانيا وعزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً، لكن مكاسبه حد منها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات قوية للوظائف في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1926.56 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1930.70 دولاراً. وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى «كينيسيز»: لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة، وهو ما يرفع أسعار الذهب.

البيان