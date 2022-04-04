مهندس معتصم، كابتن الزين..وجود سوداني مؤثر بالقطرية





من الحقائق الراسخة التي ظلت تثبتها الأيام لعقود متصلة أن “الزول” السوداني نجح في إثبات وجوده في دول الخليج العربي التي فتحت له أبوابها للاستفادة من إمكانياته ومؤهلاته في مختلف المجالات، فهو بخلاف الصدق، التجرد، والانضباط، يتسم بأداء مهامه على أعلى مستوى مهني، وهو الأمر الذي ظل الكلمة المفتاحية في تسنمه مناصب رفيعة في معظم الشركات والمؤسسات بدول الخليج.

وفي الخطوط الجوية القطرية التي تعد الأفضل في العالم بحسب شهادة الكثير من الجهات المختصة فإن للسودانيين وجودا مؤثرا وطاغا جاء بوصفه نتاج طبيعي لمجهوداتهم وجديتهم عطفا على توفر الأجواء المثالية التي تساعد على العطاء.

ومن الأسماء التي تمثل مصدر فخر بالخطوط القطرية المهندس “معتصم الضو” ، وهو علم وأسم لامع ويصنف من ضمن الخبراء حيث يجلس على منصب مدير في قسم الهندسة وتحديدا مدير مدراء قسم التحكم في إدارة عمليات صيانة الطائرات.

Sr manager of” maintenance operations “control center

وفي ذات الشركة العملاقة التي تعد بمثابة مصدر فخر للعرب يوجد أيضاً الكابتن الزين وهو مدير قسم اسطول طائرات الايرباص A350 ويعد خبيرا يحظى بمكانة كبيرة على صعيد الطيران عالميا.

وبكل تأكيد فإن القائمة تطول وفي كل مرة نسعي للتعرف على الأسماء السودانية التي اجادت وابدعت في خطوط الطيران العالمية.

الخرطوم: طيران بلدنا