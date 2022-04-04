صادرات مصرية للسودان بـ(800) مليون دولار





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدولة السودان مُسجلةً (826.8) مليون دولار خلال عام 2021م مقابل (498.9) مليون دولار خلال عام 2020م بنسبة ارتفاع قدرها (65.7%).

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان (336.7) مليون دولار عام 2021م مقابل (212.5) مليون دولار عام 2020م بنسبة ارتفاع قدرها (58.5%).

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتصل إلى (1.2) مليار دولار عام 2021م مقابل (711.4) مليون دولار عام 2020م بنسبة ارتفاع قدرها (63.5%).

وسجّلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان (17) مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020م مقابل (32.4) مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019م بنسبة انخفاض قدرها (47.5%)، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر (878) ألف دولار خلال العام المالي 2019- 2020م، مقابل (387) ألف دولار خلال العام المالي 2018- 2019م بنسبة ارتفاع قدرها (126.9%).

وسجّلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان (17) مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020م مقابل (32.4) مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019م بنسبة انخفاض قدرها (47.5%)، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر (878) ألف دولار خلال العام المالي 2019- 2020م مقابل (387) ألف دولار خلال العام المالي 2018- 2019م بنسبة ارتفاع قدرها (126.9%).

صحيفة الصيحة