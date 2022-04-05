لإكمال إجراءات وديعة بمبلغ (2) مليار دولار.. وفد من بنك السودان إلى السعودية





كشفت مصادر متعددة عن سفر وفد من بنك السودان المركزي إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز ” إن سفر الوفد يأتي بغرض إكمال إجراءات إيداع مبلغ (2) مليار دولار في البنك المركزي.

وأوضحت أن المبلغ عبارة عن وديعة مقدمة من السعودية للسودان مضيفةً أن المبلغ سيدخل البنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي الثاني والعشرين من مارس الماضي اختتم رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان زيارة استغرقت يومين للعاصمة السعودية الرياض.

وعلى صعيد متصل قال البنك المركزي إنه قام ولليوم السابع على التوالي بتلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة طلبات عملائها من النقد الأجنبي.

الخرطوم

باج نيوز