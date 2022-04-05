هيثم مصطفى: مدرب الهلال كان اللاعب رقم (1) في الأهلي المصري





حمّل “هيثم مصطفى” القائد السابق لفريق الهلال ومحلل قنوات “بي ان سبورتس”، مدرب الأزرق مسؤولية الخسارة أمام الأهلي والخروج من دوري الأبطال.

وقال هيثم مصطفى: “موتا كان اللاعب رقم 1 في النادي الأهلي، تغييراته هزمت الفريق، ولا يعرف قراءة المباراة”.

وأردف: “أخرج أفضل لاعب في الوسط وهو صلاح عادل، ثم عيد مقدم وهما كانا الأفضل وساعدا الفريق كثيراً” خصوصا في الجوانب الدفاعية والضغط على حامل الكرة من الأهلي وبخروجهما ارتاح الأهلي وبدأ يهدد مرمى الهلال حتى سجل هدف الفوز.

وأضاف قائلاً: محمد عبد الرحمن لم يكن له وجود، كان فاقدا للتركيز، والمدرب جامله بالبقاء في الملعب”.

واختتم بقوله: “إذا اراد الهلال بناء فريق فعليه الابتعاد عن المجاملات، وانتداب محترفين أجانب أصحاب جودة عالية”.

صحيفة الصيحة