بمشاركة شيرين عبد الوهاب الخرطوم تحتضن أضخم مهرجان فني ثقافي





تستضيف الخرطوم اعتباراً من العاشر من رمضان ولمدة أسبوعين أضخم مهرجان فني ثقافي وذلك بنادي النيل بالخرطوم.

وقالت مديرة المهرجان المهندسة داليا الشفيع إن فكرة المهرجان جديدة ومبتكرة وذلك بمشاركة المع نجوم الغناء السوداني من الكبار والشباب حيث يدشن المهرجان الفنان الكبير كمال ترباس، وبمشاركة عدد من الفنانين منهم جمال فرفور، طه سليمان، ندى القلعة، هدى عربي ومحمد بشير الدولي.

وأشارت داليا الى أن المهرجان يشهد مشاركة الفنانة المصرية المعروفة شيرين عبد الوهاب وأسرة مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف.

وقالت داليا إن المهرجان تتخلله عروض أزياء ومسابقات تجميل وعروض فرق شعبية، وبرعاية مجموعة جياد فخر الصناعة السودانية وشركة سوداني، وأضافت أن اختيار نادي النيل يجئ لكونه واحد من أميز الأماكن السياحية على ضفاف النيل الأزرق وللتعريف بأهمية النيل عند أهل السودان.

صحيفة اليوم التالي