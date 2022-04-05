ارتفاعٌ طفيفٌ في حركتي البيع والشراء بسوق التوابل





كشفت جولة الصحيفة في أسواق التوابل والبهارات، عن انتعاش حركتي البيع والشراء.

وحسب التجار، فإن هناك إقبالا طفيفا من قبل المواطنين على التوابل مقارنة بالأيام الماضية، مُشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي جعل الكثير من المُواطنين بتقليص حصّتهم والاكتفاء بالقليل.

وكشف التاجر عبد الرحمن الدفينة لـ(الصيحة)، عن انتعاش السوق بعد حالة الكساد والركود عقب الارتفاع الكبير في الأسعار، وقال إنّ حركة السوق هذا العام ضعيفة جداً مُقارنةً بالأعوام السابقة، وأرجع الارتفاع للحالة العامة التي تمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف الأجور وجشع التجار وانعدام الرقابة نسبةً للفراغ الحكومي، مؤكداً توافر التوابل المنتجة محلياً، وقال إنّ سعر رطل الثوم المستورد وصل لـ1000 جنيه والمحلي 800 جنيه، وسعر رطل الشمار 1800 جنيه، ورطل الكزبرة 1000 جنيه، ورطل الهبّهان 1800 جنيه، ورطل القرنفل ٧٢٠٠ جنيه، والقرفة 2400 جنيه، والقرنجال 2400 جنبه، ورطل الجنزبيل 2000 جنيه، ورطل الفلفل الأسود 2400 جنيه، ورطل الكمبا 3600 جنيه، وأما ربع من الويكة 10000 جنيه، ورطل الشطة الحارة (دنقابة) 3000 جنيه والشطة العادية 1200 جنيه، وربع الفول المصري سيوبر 12000 جنيه، وسعر رطل الكركدى 1000 جنيه، وربع التبلدي 8000 جنيه، ورطل العرديب 8000 جنيه، وربع الكبكبى 10000 جنيه.

الخرطوم: سارة

صحيفة الصيحة