بنزيما: هذا ما أشعر به خلال شهر رمضان





أكد هداف ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، أن صيام شهر رمضان لا يؤثر على مستواه، بل يعطيه “شعورا رائعا”.

وفي مقابلة مع مجلة “إسكواير”، قال النجم الفرنسي المتألق، إن شهر رمضان يمثل جزءا أساسيا من حياته .

وقال بنزيما: “لا يؤثر شهر رمضان على تمريني الروتيني. رمضان جزء من حياتي، وديني يفرض علي الالتزام في رمضان. بالنسبة لي إنه أمر مهم والصيام يمنحني شعورا رائعا”.

ويواجه العديد من اللاعبين المسلمين تحديا صعبا بالصيام في أوروبا، أثناء شهر رمضان، خاصة وأنه يأتي الآن في مرحلة حاسمة بالدوريات الأوروبية.

وقدم بنزيما حتى الآن، مستوى رائعا مع ريال مدريد الإسباني، جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا في 30 مباراة.

سكاي نيوز