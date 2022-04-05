أردوغان يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطوير العلاقات





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تطوير العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن “أردوغان وكيشيدا تناولا خلال اتصال هاتفي، خطوات تطوير العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأشار أردوغان إلى أنه من المفيد وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تركيا واليابان في أقرب وقت.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تفعيل إمكانات التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والدفاع والفضاء.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، أكد أردوغان مواصلة تركيا مبادراتها لضمان وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

العربية نت