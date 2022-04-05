اقتصاد وأعمالأسعار صرف العملاتمدارات

سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان

2022/04/05
0
دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 575.00 جنيه
الريال السعودي : 153.33 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 626.75 جنيه
الدرهم الإماراتي : 157.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 157.63 جنيه
الجنيه الإسترليني : 753.25 جنيه
الجنيه المصري : 31.50 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/04/05
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.