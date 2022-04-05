هل تشعر بالتعب والإرهاق رغم حصولك على قسط من الراحة؟.. إليك وصفات تساعدك للتخلص منهما





ينصح الأطباء بالنوم لمدة 8 ساعات يومياً على الأقل، لتفادي الإرهاق الناتج عن الجهد اليومي، ولكن في بعض الأحيان قد تظهر بعض علامات الإرهاق للأشخاص الذين ينامون نوما كافيا. ولتزويد جسمك بجرعة من الطاقة في حين شعورك بالتعب والإرهاق رغم نومك الجيد هناك عدة وصفات تساعدك على التخلص من الإرهاق.

وفي هذا التقرير سنعرض لك أبرز الوصفات التي تساعدك على التخلص من التعب والإرهاق، منها:

وصفة أوراق الريحان

يمكن للريحان أن يساعدك على تخفيف مستويات التعب ورفع مستويات الطاقة، إذ تحتوي أوراق الريحان على مركبات قد تسهم في تحسين آلية سير عمليات الأيض، وتدعيم آلية عمل الغدد الكظرية، والتي تلعب دورًا هامًّا في رفع مستويات النواقل العصبية في الجسم.

وصفة الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ومواد هامة أخرى عديدة قد تسهم في تعزيز عمليات الأيض، فضلًا عن مقاومة الشعور بالتوتر، والذي قد يحفز الكسل والنعاس.

وصفة الليمون

يُعتقد أن الليمون قد يساعد على مقاومة التعب والإرهاق، ويساعد على مقاومة الإرهاق نظرًا لقدرته المحتملة على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وامتصاص الحديد، ما قد يخفف من حدة الإرهاق والتوتر.

صفة فطر الريشي

يمكن اللجوء لفطر الريشي كبديل صحي عن مصادر الكافيين، فمحتوى هذا الفطر المرتفع من بعض مضادات الأكسدة والمركبات البوليفينولية قد يجعل تأثيره مشابهًا لتأثير الكافيين.

وصفة العسل

يحتوي العسل على منسوب جيد من الكربوهيدرات، لذا يمكن لتناوله أن يعزز مستويات الطاقة في الجسم، ولمثل هذه الأسباب تحديدًا يوصى الرياضيون أحيانًا بتناول العسل كمصدر صحي للكربوهيدرات خلال ممارسة الرياضة.

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