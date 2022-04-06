الثروة الحيوانية تعلن إستئناف صادر المواشي الحية للمملكة العربية السعودية





أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية اليوم عن إستئناف صادر المواشي الحية للمملكة العربية السعودية بعد تجديد البروتوكول بين وزارة الثروة الحيوانية والزراعة والبيئة السعودية في مجال الإشتراطات الصحية.

وقال دكتور الأمير جعفر وكيل الوزارة في بيان صحفي” إنه وبعد مجهودات مكثفة تمكنا من بدء شحن الضأن المعد للصادر للسعودية من مراكز الولايات المتمثلة في كردفان الكبرى والقضارف وكسلا ومحجر الكدرو في إتجاه للمحجر النهائي بسواكن” ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي نتيجة لمفاوضات بين وزارتي الثروة الحيوانية والزراعة والبيئة السعودية في إطار تحديث الإشتراطات الصحية.

وأوضح د. جعفر أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها الوزارة كانت مقنعة للجانب السعودي في صحة الحيوان ومكافحة الأمراض والمسوحات الوبائية وتنفيذ الاستراتيجيات لمكافحة الأمراض ذات التأثير علي الصادر والعابرة للحدود.

وأكد الوكيل أن الوزارة لديها برنامج ونافذة تعمل بالولايات في الإجراءات الصحية ومكافحة الأمراض منوها الي أن القطيع القومي خال من الأمراض ومقبول في الأسواق السعودية.

وأشاد الوكيل بجهود إدارات الوزارة علي مستوي المركز والولايات والكوادر المساعدة والمنظمات الداعمة للوزارة خاصة الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لدورهم الكبير في مشروع المسح الوبائي الذي يشمل ثماني ولايات لمكافحة الأمراض ودعم الصادرات.

وقال د. جعفر إن صادرات المواشي الحية للمملكة العربية السعودية تتواصل مع صادر اللحوم التي يصدر يوميا عبر مطار الخرطوم والموانئ وكذلك لجمهورية مصر العربية مشيرا إلي أن الصادر يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي لدعمه الخزينة العامة بالعملات الصعبة، إضافة الي انه يجعل للسودان مكانة مميزة في مجال الصادرات لكل الدول العربية وخاصة دول الخليج.

ومن جانبه قال دكتور علي آدم مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة إنه من المتوقع وعلي حسب برمجة وجدولة الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم سيكون هنالك أول شحنة الي ميناء جدة يوم الجمعة الموافق ٨ أبريل ويتوالي إنسياب الصادرات الي المملكة العربية السعودية.

وتم أمس الثلاثاء ترحيل ٧٩٧٠٨ رؤوس من الضأن من المراكز والمحاجر في السودان الي محجر سواكن النهائي توطئة لشحنها الي ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

وتشير /سونا/ الي ان وفدا من وزارة الثروة الحيوانية برئاسة الوكيل كان قد توجه الي السعودية في مارس الماضي بغرض تجديد البروتوكول والإشتراطات الصحية بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة والبيئة السعودية لإستئناف الصادر الذي توقف في يناير ٢٠٢٢م.

وكالة سونا