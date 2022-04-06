بايدن: روسيا ستدفع ثمن ما قامت به في بوتشا





أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على روسيا، رسالة بأنها ستدفع ثمنا فورياً على ما قامت به في بوتشا الأوكرانية.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يجب محاسبة المسؤولين عن المجازر في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة بوتشا.

كذلك، أوضح أن بلاده ستزيد العقوبات على روسيا، والتي شملت 600 شركة روسية حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيوقع على أمر تنفيذي يحظر أي استثمارات أميركية في روسيا.

“بوتين لم يحقق أهدافه”

إلى ذلك، قال إن الولايات المتحدة دربت الجيش الأوكراني، لافتاً إلى أنه يقوم بعمل ممتاز ضد روسيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا ستستمر طويلاً وسيواصل دعم كييف.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت اليوم أن العقوبات الجديدة شملت 18 فرداً وعدة كيانات روسية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن عدداً من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنها ستلاحق النخب التي تتهرب منها، على حد تعبيرها.

عقوبات على عائلات بوتين ولافروف

في موازاة ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت اليوم أن العقوبات الجديدة شملت 18 فرداً وعدة كيانات روسية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن عدداً من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنها ستلاحق النخب التي تتهرب منها، على حد تعبيرها.

العربية نت