طالب الطيران التشادي الفاضل الحبو: “أخترت الدراسة في السودان عن قناعة”





أبدى طالب الطيران بأكاديمية هاي لفل التشادي “الفاضل الحبو صالح” ارتياحه للدراسة في السودان الذي قال أنه اختاره عن قناعة وذلك من واقع تميزه في قطاع الطيران، علاوة على العلاقة القوية بين الشعبين الجارين.

وأشار في حديث لمجلة _طيران بلدنا_ إلى أن الطيران كان يمثل حلمه منذ الطفولة، وأنه كثيراً ماتخيل نفسه كابتن طيار، وقال انه حضر إلى السودان لتحقيق حلمه، ولفت الى عدم وجود أكاديمية طيران بدولة تشاد،مبيناً أن السودان يعد بلده التاني، وأضاف:”لم أشعر بغربة فنحن وسط أهلنا واشقائنا، والسودان وتشاد جزء لا يتجزأ من بعض فهناك قبائل مشتركة بين الدولتين” .

وعبر عن شكره وامتنانه لاكاديمية هاي لفل وقال أن السمعة تسبق الإسم _على حد تعبيره _ وتابع أن شعار الأكاديمية مستقبل الطيران في السودان لكنه يرى أنها ستكون مستقبل الطيران في أفريقيا وربما العالم.

الخرطوم:ضحى عادل

طيران بلدنا