مدير إدارة البترول بالجزيرة يؤكد وصول 950 طن غاز طبخ





أكد الأستاذ أبو ذر أحمد مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة وصول 950 طن غاز طبخ للولاية، وقال في تصريح (لسونا) إن الإدارة بالتنسيق مع المحليات قامت بتوزيع الغاز لجميع المواطنين باشراف مباشر من المدراء التنفيذيين، مؤكداً توزيع غاز الأفران حتي لا تحدث فجوة في سلعة الخبز. وامتدح ابو ذر مجهودات حكومة الولاية بتوفير المحروقات بصورة عامة والغاز علي وجه الخصوص، مضيفاً أن إدارة البترول بالولاية حريصة علي توفير المحروقات خاصة خلال الشهر الفضيل.

سونا