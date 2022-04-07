الرئيس اليمني ينقل صلاحياته إلى “مجلس قيادة رئاسي”





أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه “لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”.

وقال منصور هادي في نص قراره “أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

وبموجب القرار، يختص مجلس القيادة الرئاسي، الذي سيرأسه رشاد محمد العليمي والمكون من سبعة أعضاء، بكافة صلاحيات نائب الرئيس. وكل أعضاء المجلس.

وأعفى الرئيس اليمني نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

ورحبت السعودية، بقرار هادي، وأعلنت عن حزمة معونات بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد اليمني.

صحيفة الصيحة