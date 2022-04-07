الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





شهد يوم الخميس ومع ختام تعاملات الأسبوع إستمرار هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً.

يوم الخميس 7 أبريل 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 568.00 جنيهاً، ليخسر الدولار نحو 200 جنيه من الرقم القياسي الذي سجله سابقا 770 جنيهاً

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الخميس بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 567 -570 جنيه للدولار، حيث إستمر هبوط الدولار والعملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)