انفجار وإطلاق نار في تل أبيب وأنباء عن إصابات حرجة





نقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان وقوع إطلاق نار في 3 مواقع بشارع ديزنكوف في مدينة تل أبيب، وقال إن الهجوم لا يزال مستمرا.

ونقلت القناة الإسرائيلية الرسمية عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في موقع إطلاق النار في شارع ديزنكوف.

وأفادت الأنباء الأولية بإصابة 6 أشخاص على الأقل، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هناك 3 إصابات حرجة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن هناك “عملية إرهابية” في شارع ديزنكوف بتل أبيب، وأضافت أن أحد المهاجمين لاذ بالفرار.

الجزيرة نت