السودان ..اردب الذرة يتجاوز قنطار السمسم لاول مرة بالقضارف





حقق اردب محصول الذرة بولاية القضارف قفزة كبيرة وغير متوقعة حيث سجل اردب الفتريتة مبلغ (35) الف جنية اليوم ببورصة اسواق محاصيل القضارف مقارنة مع مبلغ (30) الف جنية للاردب خلال الاسابيع الماضية.

وتشير سونا الي تجاوز اردب الفترتيتة لقنطار السمسم والبالغ (34) الف جنية كسابقة متفردة في التاريخ القريب بالقضارف.

وبحسب مزارعين لسونا ان انتاج الذرة هذا العام قليل مقارنة مع الاعوام الماضية وذلك لقلة الامطار في العديد من المناطق الزراعية.

وتوقع عدد من المزارعين ارتفاع اسعار الذرة خلال الفترة القادمة وذلك نسبة لزيادة الطلب عليه والشراء من قبل التجار وبعض المنظمات العالمية في مجال الاغذية.

هذا وقد سجل محصول الدخن الاحمر مبلغ (74) الف جنية للاردب وزهرة الشمس (300) الف جنيه للطن فيما مبلغ سعر قنطار التسالي مبلغ (230) الف جنيه.

القضارف 7-4-2022 (سونا)