الأمانة العامة لقوى الحرية والتغيير تعقد أولى اجتماعاتها





التئم اليوم بالخرطوم الاجتماع الأول للأمانة العامة للحرية والتغيير عقب تشكيل الهياكل بتمثيل عريض راعى النوع والتنوع والجغرافيا.

وأكدت د. ليندا زين العابدين الناطقة الرسمية لقوى الحرية والتغيير/ التوافق الوطني، أن الاجتماع تناول الملامح العامة للخطة السنوية التي تهدف إلى تحقيق عدة محاور تتمثل في العمل على دعم الفترة الانتقالية وإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق وفاق وطني عريض وصولاً لكتلة مدنية تعزز وحدة قوى الانتقال وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وأضافت بالعمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وتكوين آلياته وتنفيذ بروتكولاته وفي مقدمتها عودة النازحين واللاجئين والترتيبات الامنية، وإستكمال السلام ووقف الحرب إلى الأبد.

وأشارت د. ليندا إلى أهمية بناء علاقات خارجية متوازنة وصون السيادة الوطنية والتعاطي مع القوى الاقليمية والدولية وفقاً لمصالح الشعب السوداني؛ بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والعمل الجاد لتحسين معاش الناس واحداث التنمية المتوازنة وانجاز التعافي الاقتصادي؛ مبينة التركيز على التحضير الجاد للانتخابات وتهيئة المناخ الملائم لانعقادها بنهاية الفترة الانتقالية.

وأكدت عمل الأمانة العامة بفعالية لاستكمال اجهزة الحرية والتغيير في جميع المدن والأرياف لبناء مؤسسات فاعلة تعبر عن الشعب وتجعله شريكاً في تشكيل مشهد الانتقال، والإسهام في وحدة القوى السياسية من خلال التواصل الجاد مع جميع المكونات وصولاً لوحدة عريضة تدعم الانتقال الديمقراطي.

سونا