هيئة شؤون الأنصار تستقبل وفدا من السفارة الأمريكية





التقى مولانا آدم أحمد يوسف الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد بالإنابة بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لوسي تاملين والسكرتير السياسي بالسفارة وذلك بمبانى الهيئة بامدرمان.

وجاء اللقاء بناء على طلب السفارة الأمريكية وامتداداً للقاء سابق بغرض التعرف على مجهودات الهيئة ودورها المجتمعي، ومهمتها في الإصلاح عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقفها من الراهن السياسي.

واطلع مولانا آدم الوفد على مرتكزات الهيئة الفكرية ودورها الدعوي والإرشادي ومبادراتها في الشأن العام ورؤيتها الإصلاحية ووقوفها مع خيارات الشعب السوداني في الديمقراطية والعيش الكريم والحرية والسلام.

كما أوضح رؤية الهيئة فى التشخيص الصحيح للواقع الوطنى، واقصر الطرق للخروج من المازق الحالي حتى يعبر السودان إلى وطن آمن ومستقر.

من جهتها ثمنت القائمة بالأعمال دور الهيئة الوطني مشيدة بالجهد المبذول.

سونا