اتجاه لتعاون جديد بين مصرف الادخار ومشروع الجزيرة





أطلع المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، الأستاذ مزمل عبدالرحمن أبوبكر، محافظ مشروع الجزيرة على طبيعة عمل مصرف الادخار في تمويل القطاع الزراعي وقال لدي استقباله للمحافظ ان المصرف يمكن أن يساهم في تمويل العديد من مجالات العمل بالمشروع من أجل الارتقاء بالانتاج الزراعي.

وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق أن المشروع بحاجة إلى خلق شراكات فاعلة مع المصرف يتمكن من خلالها من فتح العديد من مجالات التعاون الذي يهدف لتطوير المشروع في كافة المجالات وكذلك توفير فرص التمويل لمزارعي المشروع.

ومن جانبه قال الأستاذ محمد مقبول التوم نائب مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أن عودة مشروع الجزيرة إلى سابق عهده مسؤولية الجميع منبها إلى أن مصرف الادخار سيكون له دور كبير في ذلك معلنا عن استعداد مصرف الادخار التام لتقديم التمويل اللازم لمشروع ومزارعي الجزيرة.

سونا