الزكاة بشمال كردفان تطلق سراح عد دمن  نزلاء السجون





اطلق ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان سراح الدفعة الأولى من النزلاء بسجون الولاية وعددهم 33 بتكلفة قدرها 7.168 مليون جنيهاً.

وحيا الاستاذ عبد الله محمود ممثل حكومة الولايه الجهود المقدره للديوان والعاملين عليها واعرب عن الشكر والتقدير للمكلفين وأمانه الزكاة بالولاية علي جهودهم المبذولة وحرصهم علي تقديم الزكاة في ابهى صورها الشرعية واشاد بدور إدارة سجن الأبيض القومي تجاه النزلاء داعيا المفرج عنهم للاستفادة من فترة وجودهم في السجن وان يعودوا صالحين في المجتمع.

الاستاذ النور مصطفي رزق الله أمين ديوان الزكاة بالولاية أشار الي ان الديوان أولى جل الاهتمام للنزلاء من أصحاب الغرامات الشرعية مبينا أن الديوان خصص نسبة 3% من إيرادات الزكاة للغارمين وأضاف أن هناك العديد من التدخلات المختلفه للزكاة داخل السجون بالولاية.

مولانا معلا ابو النور رئيس لجنة الغارمين ممثل الجهاز القضائى بشمال كردفان تناول الترتيبات التى تمت من قبل اللجنة لاطلاق سراح المفرج عنهم مشيرا الي الخطوات الاستباقيه التي يقوم بها ديوان الزكاة تجاه اطلاق سراح الغارمين نهائيا .

من جانبه أشاد العميد شرطة شرطة الطيب احمد بابكر مدير شرطة الاصلا والسجون بشمال كردفان بدور الزكاة في اطلاق النزلاء من أصحاب الغرامات الشرعية سنويا مبينا أن السجون موسسة للإصلاح وتقويم سلوك النزلاء من خلال العديد من الأنشطة.

ممثل النزلاء المفرج عنهم أكد ان الاحتفال بإطلاق سراح النزلاء يمثل رمزية للأخاء والمحبة بين النزلاء ومؤسسات الدولة وقال ان ادارة السجون ظلت تساهم في اصلاح النزيل في مختلف المجالات حتى يعود فاعلاً في المجتمع.

سونا