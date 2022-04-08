إطلاق خدمة النقل السريع بين مطار الملك عبدالعزيز ووسط جدة.. الأحد المقبل





تعمل على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع

بالتعاون مع شركة مطارات جدة – الشركة المشرفة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي – والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، وفق إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة.

وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، التي تأتي ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة رقم (1) وكذلك بين الصالة رقم (1) والصالة الشمالية رقم (2)، وتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ 15 ريالا وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن خدمة النقل السريع بالحافلات، تأتي في إطار اتفاقية جرى توقيعها بين المدير التنفيذي لشركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده، مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” المهندس خالد الحقيل.

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