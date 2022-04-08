وزير الصحة يلتقي نائب مديرالعمليات بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية





أكد وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، إلتزام وزارته بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه امس نائب مدير العمليات للمنظمة اطباء بلا حدود الفرنسية ايزابيل منيامون ومستشار المنظمة د .غزالي بابكر و رسماني كافود رئيس البعثة بالسودان ود.عبدالله مدير المكتب الإقليمي بنيروبي ومدير إدارة الصحة الدولية د هنادي حيدر حسن.

وأشار هيثم لدور المنظمة الكبير والفعال فى تقديم الدعم للأطفال المايقوما والتأهيل والتدريب للاطباء بالمستشفيات في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وكيفية الفرز حتى مرحلة العلاج.

وأشارت مدير منظمة الصحة الدولية بالصحة الاتحادية د.هنادي حيدر حسن، على ضرورة اشراكهم لمعرفة طبيعة إحتياجات ولايات السودان والتنسيق مع الشركاء لإستفادة من التجارب وعدم هدر الموارد.

من جانبها أكدت نائب مدير العمليات بمنظمة اطباء بلا حدود الفرنسية إلتزام المنظمة بالعمل الطبي الإنساني في السودان من أجل تقديم خدمة المواطن والسعي إلى تطوير الخدمات الصحية، لافتةً إلى أنها في زيارة لمتابعة عمل المنظمة في السودان، كاشفة عن وجود خطة لبناء مركز صحي بمدينة الفاشر لتقديم الخدمات الطبية.

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