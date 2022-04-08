المالية تموِّل شراء (3) ملايين جوال قمح





كشف محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، عن بدء شراء محصول القمح للموسم الحالي الأحد المقبل، فيما لفت الى أن كل الاجراءات المتعلقة بعمليات التمويل قد اكتملت بما فيها توفير مخازن للبنك الزراعي.

وذكر مرزوق في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية ستعمل على ضخ المبالغ المالية الكافية لشراء القمح المنتج هذا العام بمشروع الجزيرة، منوها الى أن عملية استلام المحصول من المزارعين ستبدأ منذ الأحد وستستمر لمدة (45) يوم لشراء اكثر من ثلاثة ملايين جوال من المحصول بواقع سعر تركيز يبلغ (43) ألف جنيه، فضلاً عن شراء (50) ألف جوال من التقاوي المحسنة لإدارة المشروع بواقع (49.450) جنيه.

وشدّد محافظ الجزيرة على إدارة البنك الزراعي بمراعاة ظروف شهر رمضان المعظم عبر تسهيل اجراءات استلام المحصول، وسداد قيمته للمزارعين في فترة وجيزة وعبر عملية مبسطة، وبشًر مزارعي المشروع بالاستعداد لتسليم انتاجهم بعد نجاح واكتمال عملية الشراء من قبل الحكومة، وامتدح كل الجهات في الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة والمالية والبنك الزراعي، حيث اشار لتواصل انعقاد اجتماعات متواصلة خلال الايام الماضية لحسم توفير الموارد المالية لشراء المحصول.

الصيحة