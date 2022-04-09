بداية الطلاء.. طائرة سودانير تقترب من التحليق





دخلت عمليات صيانة طائرة الإيرباص ٣٢٠ المملوكة للخطوط الجوية السودانية مراحلها الأخيرة وباتت على بعد أيام قليلة من إستئناف التشغيل.

وأكد المدير العام لسودانير الكابتن طيار “إبراهيم علي ابوسن” إن مرحلة الطلاء التي بدأت تعد اخر مراحل الصيانة، وتوقع الإنتهاء منها في الأيام القليلة القادمة.

مشيراً في تصريحات صحفية إلى دخول الطائرة الخدمة خلال شهر رمضان العظيم، وكان ابوسن قد سجل زيارة إلى مرافق الشركة بالمطار وأشاد بالجهود المبذولة، ووعد بحل مشكلة مديونية السعودية قريبا.

من ناحيته أشاد المدير التجاري عبدالعظيم آدم بالمجهودات التي تبذلها وكالات السفر والسياحة في دعم سودانير، وأكد بان الشركة ابوابهم مفتوحة للجميع.

الخرطوم:محمد عبدالرسول عطبراوي

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