بنك الخرطوم يخصِّص خدمة جديدة للعملاء





أعلنت إدارة بنك الخرطوم، تقديم خدمة جديدة لعملائها، عبر تخصيص عدد من الفروع لعمليات الإيداع النقدي بأكثر من (10) ملايين جنيه.

وقال البنك في تغريدة على (تويتر) يوم الجمعة: “عملائنا الأكارم، ضمن مبادراتنا المستمرة لتقديم حلول مصرفية لخدمتكم وتسهيل معاملاتكم، وتقليل زمن الإنتظار فى إجراءات المعاملات المالية، خصّص البنك الفروع التالية لعمليات الإيداع النقدي (اكثر من 10 مليون جنيه) عبر نوافذ معينة داخل مبنى الفرع”.

وحدّد البنك ثلاثة فروع بالخرطوم هي “فرع شارع أفريقيا، فرع عبد الله الطيب، وفرع الكلاكلة اللفة”، وفرع كافوري 11 بالخرطوم بحري، وفرع سوق الخردوات بأم درمان.

صحيفة الصيحة