مفصول من لجنة إزالة التمكين يعود ويوقف معدة بالتلفزيون القومي





تم إيقاف معدة برنامج (صباح الخير) بالتلفزيون القومي نازك محمد يوسف من قبل المحرر العام شريف محمد الحسن العائد للعمل بعد الانقلاب وكان ضمن المجموعة الكبيرة التي تم فصلها من القومي بواسطة لجنة إزالة التمكين.

أوضحت نازك: (تم إيقافي من برامج (صباح الخير)من قبل المفصول من لجنة إزالة التمكين شريف محمد الحسن الذي عاد للعمل بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر منتجًا أو محررًا عامًا وتم سحبي من الجدول رغم إعدادي أربع حلقات لشهر رمضان.

وتابعت نازك : (تلقيت خبر الإيقاف بالتلفون مساء الخميس الماضي عبر الهاتف دون ذكر أسباب مقنعة، حيث قام المحرر العائد من إزالة التمكين شريف محمد الحسن بعمل جدول جديد سحب منه اسمي ولا أحد سواي مع علمه بإعدادي حلقات رمضان المطلوبة مني، وعلم مدير البرامج أيضًا، لو كان الأمر متعلق بالحراك الثوري يسعدني ذلك، الثوار فقدوا الأرواح والأطراف وأجزاء من أجسادهم.

اختتمت : (ليس لدي سواء التصعيد الإعلامي ضد المحرر العام حتى يوضح أسباب سحب اسمي من جدول البرنامج وإيقافي).

يذكر أن المنتجة نازك محمد يوسف كان قد تم إيقافها عن العمل في الأشهر الماضية بسبب كتابتها اعتذارًا رفضت من خلاله إذاعة بيان في برنامج صباح الخير تقدم به ضابط برتبة رفيعة يتعلق بعدد شهداء مجزرة بحري في ديسمبر الماضي ليتم استيضاحها ثم إيقافها، مؤكدة أن البيان كان لا يحوي الحقائق لأنه أشار إلى وجود شهيد واحد وكان العدد الحقيقي للشهداء ثمانية وأنها كانت شاهدة وتملك ما يثبت صحة حديثها.

أمدرمان: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني