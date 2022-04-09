أكثر الفنانات طلباً في الحفلات والمناسبات العامة .. ندى القلعة تتصدر كأعلى الفنانين أجراً!!





بحسب موقع سودافاكس دائماً ما يكون الفنانون مثار جدل واهتمام كبير في سكناتهم وحركاتهم التي يرصدها المجتمع بكل تفاصيله ومن ذلك عداداتهم والمبالغ التي يتقاضونها خلال الحفلات والمناسبات التي يقيموها والتي قلما يتحدثون عنها باعتبارها خطوطاً حمراء ليست بابا للحديث عنها. مصدر إعلامي كشف أجور بعض الفنانين السودانيين خلال الحفل الواحد، حيث احتلت الفنانة ندى القلعة أعلى عداد حفلات بمبلغ مليار و100‪ الف جنيه. تلاها الفنان محمد بشير “الدولي” بمبلغ 900‪ الف للحفل الواحد 8691 وعلق متابعون على ذلك “ابن الوز عوام” في إشارة إلى والدته الفنانة القديرة حنان بلوبلو والتي تُعد من سيدات الساحة الغنائية في السودان. وبفارق بسيط عن الفنان الدولي جاء ترتيب الفنانة الصاعدة بقوة إيمان الشريف بمبلغ 850‪ الف جنيه، كما نوه المصدر إلى أن السعر قابل للزيادة خلال الفترة القادمة وسعر مواسم الأعياد سيختلف عن الوقت الحالي.

صحيفة الصيحة