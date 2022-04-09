العثور على جثة متحللة لمسن مصري تنهشها الفئران





في مأساة إنسانية شهدتها مدينة السويس شرق مصر تم العثور على جثة مسن متحللة في شقته وتنهشها الفئران.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا من سكان منطقة المثلث بحي الأربعين في محافظة السويس يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة في المنطقة ومغلقة ولا يرد أحد من أصحابها.

وقامت السلطات بكسر باب الشقة لتكتشف وجود جثة متحللة لمسن يدعى عبده ويبلغ من العمر 65 عاما وتتجمع حولها أعداد من الفئران التي نهشت أجزاء من الجثة.

وتبين أن المسن وحسب تقرير مفتش الصحة توفي منذ 6 أيام، وبدأت الرائحة الكريهة تنبعث منذ نحو 3 أيام فقط حتى زادت بصورة كبيرة الجمعة لذا أبلغ السكان السلطات.

وكشفت التحقيقات أن المسن يقيم في الشقة بمفرده بعد وفاة زوجته فيما استدعت السلطات أحد أقارب زوجته الذي أكد أنه لا يعلم شيئا عن وفاته لكونه قرر الانعزال إثر مروره بحالة نفسية سيئة .

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .

البيان