ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت البيض النيء؟





على الرغم من أن البيض يمكن أن يباع “مبسترا”، فإنه لا يجب عليك أكل البيض في حالته الأولى… لماذا؟

يوضح موقع عيادة “كليفلاند” الصحية على الإنترنت، أن “أكل البيض النيء ليس آمنا للأكل، إذا كان غير مبستر (عملية البسترة تعمل نزع البكتيريا الضارة من الأغذية)”،

وقالت خبيرة التغذية، بيث زيروني: “أنا لا أنصح أي أحد بأكل البيض النيء”.

وحول إمكانية أن نصاب بجرثومة السالمونيلا من أكل البيض النيء قالت زيروني، وفق سكاي نيوز عربية، إنه “من النادر حدوث ذلك، لكن إصابة الشخص بالتسمم الغذائي نتيجة السالمونيلا إثر تناول البيض النيء ممكن، ولحسن الحظ، يمكنك تفادي كابوس السالمونيلا عبر طهي الطعام جيدا وعدم أكل البيض النيء نهائيا.

وعلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ويعانون من ضعف في المناعة، نتيجة إصابتهم بأمراض تضرب المناعة مثل السرطان، أو تلك الخاصة بالتهاب الأمعاء، الابتعاد بشكل خاص عن البيض النيء.

وقالت إن البيض في حد ذاته خيار صحي مفيد، فهو غني بالبروتين ويخلو من الدهون، وإذا كنت بصدد أكل بيضة نيئة كاملة، فالفوائد ستكون بسبب صفار البيض فقط، لكن إن أردت تفادي خطر الإصابة بالسالمونيا، فالبيض المطبوخ يمنحك الفوائد الصحية نفسها”

البيان