بوريس جونسون في كييف.. ولقاء وجها لوجه مع زيلينسكي





أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه سيبيها، على فيسبوك: “لقد بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي” ونشر صورة لهما.

وأظهرت صورة زيلينسكي وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني في كييف كبادرة “تضامن” مع الشعب الأوكراني.

وأضافت: “جونسون يناقش في كييف الدعم طويل المدى لأوكرانيا.. كما سيناقش تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا”.

سكاي نيوز