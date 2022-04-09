الدعم السريع تسترد عربة مسروقة من الخرطوم بغابة في حلفا الجديدة





ضبطت قوة من الدعم السريع– قطاع كسلا– مكتب حلفا الجديدة بقيادة القائد سعود أحمد شحاد، عربة بوكس دبل كاب موديل 2006م تمت سرقتها من ولاية الخرطوم، وذلك بغابة السديرة بمحلية حلفا الجديدة وضبط المتهم بعد متابعة دقيقة وفقاً للبلاغ رقم (295) المدون بالخرطوم بتاريخ 27/ 2.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بفتح بلاغ لدى قسم شرطة حلفا الجديدة لصالح البلاغ الأول.

وأكد قائد الدعم السريع بحلفا الجديدة، أن قوات الدعم السريع ستظل عيناً ساهرةً لمكافحة الأعمال الإجرامية سواء على مستوى المحلية أو الجرائم التي تتم خارجها وإيصالها للمحلية، وأشار إلى متابعتهم للبلاغ حتى إنجاز المهمة.

وناشد المواطنين بالتعاون مع السلطات الأمنية والتبليغ الفوري عن أي ظواهر مخالفة للقانون من شأنها خلق الفوضى، بالإضافة للمساهمة في إعلاء الحس الأمني الذي يقود إلى تحقيق الاستقرار بالمحلية والحفاظ على ممتلكات المواطنين من منطلق أن الأمن مسئولية الجميع.

صحيفة الصيحة