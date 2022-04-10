شاهد.. مقطع فيديو مُثير يحكي قصة مُلابسات اختطاف طفلة سودانية من قبل متسولة بالخرطوم





تعرّضت طفلة سودانية إلى حادثة اختطاف من أمام منزل ذويها بالخرطوم الإثنين الماضي، من قبل متسولة استغلتها في استدرار عطف الناس للحصول على المال.



وكشف والد الطفلة “وجن”، في مقطع فيديو وثقته كاميرا (سودان نيوز) عن اختفاء طفلته في ظروف غامضة منذ 5 أيام، ظلوا في قلق بالغ عليها، إلى أن عثروا عليها مؤخراً الجمعة الماضية، بصينة السوق المركزي بالخرطوم، عقب انتشار منشور عن اختفائها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الطفلة “وجن فضل المولى” بأن البنت التي اختطفتها تسمى عشة، كانت تنام معها في العراء على الكرتون، وكنت كلما اقول لها انا جائعة تقول لي امشي جيبي قروش، أي عن طريق (الشحدة).

الخرطوم: (كوش نيوز)