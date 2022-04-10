مطار القاهرة يطبق إجراءات جديدة لتسهيل دخول القادمين من الخارج





تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولى، يوم الأحد، تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.

وأكدت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية” Declaration Form” أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وتضمن المنشور، على ضرورة قيام الحجر الصحى بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج على التسجيل على المنصة الإلكترونية عبر رابط https.Visitegypt.com والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر “QR Code”.

وطبقا للمنشور سيتم إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحى والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتينى طبقًا لجداول التشغيل، وفى حال وجود حالة ايجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة يتم تطهير الطائرة تحت اشراف الحجر الصحى طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية فى استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

كتبت رحاب نبيل

اليوم السابع