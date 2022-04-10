معلومات صادمة عن دفــن شـهداء”أحياء”





كشفت منظمة أسر شهداء ديسمبر، عن إحصائية جديدة لعدد الشهداء، وأكّدت أنّه جرى حصر نحو 475 شهيدًا منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018.

وأشارت إلى أنّ هناك”95″ شهيدًا بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأوضح رئيس المنظمة، فرح عباس، أنّ الإحصائية اعتمدت على الشهداء الذين تمّ التعرّف عليهم بالأوراق الثبوتية.

وأكّد عباس بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من الشهداء لم يتمّ تسجيلهم لعدم توّفر هوياتهم.

وقال” الذين لم يتمّ تسجيلهم كثر، فالمشارح مليئة بمجهولي الهويّة، وهناك من دفنوا في مجموعات في حفر كبيرة أحياء”.

وأضاف” هناك من تمّ رميهم في النيل وحرقهم”.

صحيفة الحراك السياسي