بينهم سودانيين.. تحرير (195) مختطفاً في ليبيا





أعلن (اللواء 444) قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس في الجيش الليبي، عن تحرير (195) شخصاً من المهاجرين والعمال والأجانب في مدينة بني وليد، اختطفوا على يد عصابات الإتجار بالبشر، للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وتم القبض على رأس العصابة المدعو أصيل السنوسي اشنيشح وهو ليبي الجنسية و(8) من أعضاء العصابة ينتمون لجنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية.

وأوضح (اللواء 444)، أنه تمكّن فجر السبت من تحرير (195) شخصاً بينهم (23) امرأة وطفلان في مدينة بني وليد كانواْ قد تعرّضوا للخطف في وقت سابق من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن المخطوفين تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وأوضح اللواء في بيان عبر حسابه على موقع (فيسبوك)، أن المخطوفين من جنسيّات مختلفة من مصر، السودان، النيجر، نيجيريا، إريتريا وإثيوبيا.

وأضاف “نطمئن أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلّقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي”

صحيفة الصيحة