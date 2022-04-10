السعودية تسمح بالتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء (تفاصيل)





أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء، للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة «رقيب» حتى «جندي».

وكشفت الوزارة على حسابها في «تويتر»، عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد، لكل من الرجال والنساء، وفقا للشهادات التي يحملونها.

وجاء بالنسبة للنساء الحاصلين على الدبلوم، في الإدارة العامة والمحاسبة والموارد البشرية والتصوير والتربية البدنية.

المصري اليوم