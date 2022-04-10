تنبيه للسعوديين.. إجراءات جديدة بالمطارات لدخول المسافرين إلى مصر





بدأت مصر من اليوم الأحد 10 أبريل تطبيق إجراءات جديدة لدخول السعوديين وجميع المسافرين إليها. وتفصيلًا: أوضحت شركة مصر للطيران أن الإجراءات تشمل: التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، والحصول على كود الموافقة “كيو آر” للدخول إلى مصر.

ونوهت مصر للطيران، وهي الناقل الجوي الوطني، إلى عدة إجراءات؛ منها:

في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقًا، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

واشترطت مصر سابقًا للقادمين: أن يكون حائزًا على شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزًا على شهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقًا للشروط الموضوعة في هذا الشأن، وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حال إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة.

مزمز