تواصل إرتفاع أسعار الذرة والدخن واستقرار في اسعار السمسم بالقضارف شرقي السودان





واصل محصولي الذرة والدخن ارتفاع اسعارها ببورصة أسواق محاصيل القضارف للاسبوع الثالث على التوالي حيث سجل محصول الذرة اليوم مبلغ (36) ألف جنيها لأردب الفتريتة فيما بلغ أردب الدخن (76) ألف جنيه .

وتشير (سونا) الى انه وبحسب بورصة اسواق محاصيل القضارف الى استقرار أسعار السمسم بالقضارف حيث تراوح قنطار السمسم اليوم ما بين (31) ألف جنيه للقنطار الوسط ، ومبلغ (34) ألف جنيه للسمسم الجيد.

وبلغ سعر طن زهرة الشمس اليوم (300) ألف جنيهاً فيما بلغ سعر طن التسالي (240) ألف جنيهاً.

ومازالت عمليات حصاد الذرة تجري لآلاف الأفدنة بالقضارف بجانب محصول القطن والذي بلغ سعر القنطار منه (43) ألف جنيهاً.

القضارف 10-4-2022 (سونا)