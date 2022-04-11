شاهد بالصور.. إقتراب طلاء طائرة سودانير من نهايته





حصلت مجلة “طيران بلدنا” على صور لطائرة شركة الخطوط الجوية السودانية الإيرباص ٣٢٠، و أظهرت إستمرار عملية الطلاء التي شارفت على نهايتها.

وتشير مصادر فنية إلى أن صيانة الطائرة في لمساتها الأخيرة وتوقع أن تستأنف التشغيل خلال الأيام القادمة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندسين والفنيين بهنقر الشركة بمطار الخرطوم من أجل إكمال صيانة الطائرة.





وينتظر طيف واسع من الركاب ووكالات السفر والسياحة عودة طائرة سودانير للتشغيل لاستغلالها في الرحلات من واقع المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى الشعب السوداني.

وتبذل إدارة الشركة بقيادة الكابتن ابوسن جهَد كبيرة لإيجاد حل نهائي لازمة مديونية السعودية حتى تستأنف رحلاتها إلى جدة والرياض وعدد من المدن الخليجية.

الخرطوم:طيران بلدنا