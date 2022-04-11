مصر تقرر منع الحج على نفقة الدولة لهذا العام





أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، موضحاً أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وقال جمعة إن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة، مشيراً إلى اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، على أن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

تلقي جرعات اللقاح

وأوضح أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وكانت اللجنة الوزارية العليا للحج بمصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمعت أمس (الأحد) لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، بهدف الحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.

صحيفة المواطن