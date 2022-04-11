المطاحن تخفض اسعار الدقيق لتراجع سعر الدولار





أعلنت المطاحن انخفاضاً في اسعار الدقيق اعتباراً من اليوم الاثنين 11 ابريل، من 30 الف جنيه للجوال 50 كيلو إلى 26 الف جنيهاً؛ وذلك لانخفاض واستقرار سعر الدولار.

وفيما يعد تخفيض اسعار الدقيق من المطاحن هو الثاني ، حيث كان التخفيض الاول الاسبوع الماضي من 34 الف جنيه للجوال الى 30 الف جنيه .

مقابل ذلك لم تخفض المخابز اسعار الخبز للمستهلك.اذ استمرت اسعار الخبز في ارتفاع مستمر وصلت الى 50 جنيه لقطعة الخبز في العديد من المناطق .

زانتقد اقتصاديون غياب الرقابة الحكومية على المخابز؛ مشيرين الى ان قطعة الخبز زنة 60 جرام مفترض تباع بسعر 35 جنيه في المخبز؛ شامل 15% ارباح لصاحب المخبز؛ وقطعة الخبز زنة 50 جرام مفترض تباع بسعر 30 جنيه، ايضا شامل 15% ربح لصاحب المخبز

وطالب اقتصاديون ومستهلكون بتفعيل دور حماية المستهلك ،و الدور الرقابي لوزارة التجارة واتخاذ اجراءات بتحديد اسعار واوزان الخبز وحماية المستهلك من جشع أصحاب المخابز.

صحيفة اليوم التالي