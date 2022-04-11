محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها ل25 الجاري لتوجيه التهم





رفعت محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية طب جامعة الرازي جلساتها الى 25 ابريل الجاري وذلك لتوجيه التهم للمتهمين . وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم برئاسة مولانا زهير بابكروواجهت المتمهمين بفيديوهات تم التقاطها بواسطة كاميرات في ساحة بالقرب من حرم الجامعة تابعة لبعض المؤسسات هناك سجلت واقع احداث ذلك اليوم الذي تعرض فيه الشهيد للاعتداء عليه بواسط مجموعة من هيئة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات العامة وقضى على اثرها نحبه .

وأستجوبت المحكمة المتهمين الثاني العقيد(معاش) علي عثمان ، والثالث محمود عثمان عبد العزيز والعاشر فتح الرحمن والمتهم 11 السائق وليد على ضوء وقائع ما اظهرته الفيديوهات وقد اقر بعضهم ببعض الوقائع فيما انكروا اخرى وكانت المحكمة قد اعادت استجواب المتهم الحادي عشر ورفعت جلستها لتوجيه الاتهام لتفتح على اثرها قضية الدفاع وسماع شهودهم .

سونا