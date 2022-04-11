البنك المركزي يوجه بالتعامل مع وكالات تصنيف ائتماني معترف بها





سمح بنك السودان المركزي للمصارف والمؤسسات المالية بالحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف المعترف بها من قِبل بنك السودان المركزي.

وإشترط عليها الحصول على موافقته في حال التعامل مع وكالات تصنيف ائتماني خارجية غير معترف بها بواسطته، ونشر تقارير التصنيف بعد موافقته.

وذلك استناداً لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، ومواصلة لجهود بنك السودان المركزي لتحقيق استقرار الجهاز المصرفي، ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية والمعايير الدولية بما يحقق الاندماج في المنظومة المصرفية العالمية، ولأهمية دور وكالات التصنيف الائتماني بتزويد أصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة تعد بمثابة شهادة للوضع المالي.

الخرطوم: هالة

صحيفة السوداني