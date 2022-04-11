السعودية تبدأ توطين هذا القطاع وحد أدنى لأجور العاملين فيه





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بدء التطبيق لقراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل وظائف المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني.

العربية نت