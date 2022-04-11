هل يستمر الطقس البارد ليلاً؟.. الأرصاد تُعلن درجات الحرارة من الغد حتى الأحد القادم





كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 16 إبريل 2022.

وحول حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقعت الأرصاد اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية، بينما ترتفع على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد المواطنين من الطقس ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يسود طقس بارد على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى غدا 28 أما الصغرى 14.

وتنخفض غدا درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية لتسجل 19 درجة خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلا.

[image:5:center] توقعات الطقس يوم الثلاثاء 12 ابريل 2022من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلى

القاهرة والوجه البحرى 25-14

السواحل الشمالية 19-13

جنوب سيناء 30-19

شمال الصعيد 26- 14

جنوب الصعيد 36-21

[image:6:center] توقعات الطقس الأربعاء 13 ابريل 2022من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الاربعاء على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 25-14

السواحل الشمالية 21-14

جنوب سيناء 29-19

شمال الصعيد 26- 15

جنوب الصعيد 34-20

توقعات الطقس الخميس 14 ابريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 26-14

السواحل الشمالية 22-14

جنوب سيناء 30-19

شمال الصعيد 29- 16

جنوب الصعيد 35- 20

توقعات الطقس الجمعة 15 ابريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 27-14

السواحل الشمالية 23-15

جنوب سيناء 31-19

شمال الصعيد 31- 16

جنوب الصعيد 35- 21

توقعات الطقس السبت 16 ابريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 31-16

السواحل الشمالية 28-15

جنوب سيناء 33-22

شمال الصعيد 33- 18

جنوب الصعيد 36- 23

توقعات الطقس يوم الأحد 17 ابريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 36-19

السواحل الشمالية 30-17

جنوب سيناء 36-24

شمال الصعيد 37- 20

جنوب الصعيد 39- 25

المصري اليوم