ضبط (5) متهمين بحوزتهم مواد متفجرة ببورتسودان





تمكّنت شُعبة الميدان بإدارة مكافحة المخدرات فرعية البحر الأحمر، من ضبط مواد متفجرة وأدوات تفجير بالقطاع الشرقي بمدينة بورتسودان.

وأفاد إعلام شرطة الولاية، بأنه وبعد توافر معلومات للإدارة، عن قيام متهمين باتخاذ منزل بالقطاع الشرقي لمدينة بورتسودان وكراً لتوزيع المخدرات وترويجها وسط المواطنين.

وشكّل مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد شرطة أنور علي مصطفى، فريقا ميدانيا باشر مهامه بجمع المعلومات عن المنزل المشبوه وتوصّل إلى قيام نشاط مشبوه به.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داهم الفريق المنزل وألقى القبض على (5) متهمين وبحوزتهم متفجرات وأدوات تفجير عبارة عن (جوال حبوب متفجرة و50 طلقة وسلك وبكرة سلك).

صحيفة الصيحة