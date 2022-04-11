الإيقاد: (29) مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة





أعلن السكرتير التنفيذي لإيقاد د. ورقني قبيهو أن (29) مليون شخص بمنطقة إيقاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لفشل ثلاثة مواسم أمطار متتالية، مع توقعات بفشل الموسم القادم نتيجة إلى الصراعات بالمنطقة وبأوروبا بجانب تفشي وباء (كوفيد- 19) وتحديات الاقتصاد الكلي.

وناشد السكرتير التنفيذي لـ(إيقاد) في مؤتمر صحفي بنيروبي بحسب (سونا) اليوم، حول كارثة الجفاف المستمرة بالمنطقة الحكومات في المنطقة والشركاء في المجال الإنساني والمانحين الدوليين بتوجيه جميع الجهود وتنسيق المساعدات المنقذ للأرواح لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة القائمة نتيجة لكارثة الجفاف المستمرة في منطقة إيقاد.

وأشار السكرتير التنفيذي لإيقاد أن الدراسات وجدت أن تحسن الغطاء النباتي بنسبة 10٪ يقلل من فرص النزاع المسلح بنسبة 21٪ والموت البشري بنسبة 17٪، مبيناً أن توقعات أنظمة الإنذار المبكر و المؤشرات أن الوضع يزداد سوءا في الأشهر المقبلة وأن 8 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.

صحيفة الصيحة